Weer dode otter gevonden: 'Hij heeft een flinke tik tegen z'n kop gekregen'

SMILDE - Tussen Appelscha en Smilde is gisteravond een dode otter gevonden. "Ik baal hiervan. Ik vind het heel erg jammer dat hij is doodgereden", zegt boswachter Kees van Son die het beest aantrof.

De boswachter was gisteravond laat op weg naar huis toen hij op de andere weghelft iets zag liggen. "Ik ben meteen teruggereden en toen ik bij het dier aankwam, zag ik dat het een otter was. Het was echt net gebeurd, hij was nog warm en slap. Maar er was niets meer aan te doen, hij heeft een flinke tik tegen z'n kop gekregen."Van Son heeft het beest in een vuilniszak gestopt en meegenomen. Vanmorgen heeft hij contact gehad met onderzoeksbureau Alterra. Zij onderzoeken dode otters en zoeken onder andere uit waar ze vandaan komen en hoe oud ze waren.Van Son baalt van de doodgereden otter. "Er zijn er niet veel in onze provincie. Als ik een gokje mag wagen: tien misschien twintig. En dan moet dat beest net op dat moment daar lopen. Dat is domme pech."Toch is er volgens de boswachter wel een oplossing. "Er moet gekeken worden naar betere beschermingsmaatregelen. De grootste vijand van de beesten is het verkeer. Het zijn allemaal verkeersslachtoffers."Het is de tweede dode otter die deze week werd gevonden. Eerder werd een dode otter gevonden bij het Paterswoldsemeer. Een vrijwilliger vond het dode dier, maar toen hij een uur later terugkwam om hem op te halen was het beest verdwenen.Boswachter Bas Zwiers van Natuurmonumenten is op zoek naar die otter voor onderzoek. "Misschien wilde die persoon helpen door het beest op te ruimen of wil iemand hem opzetten. Waarschijnlijk is hij ergens in een vrieskist beland. Dus wie heeft er een dode otter in zijn diepvries liggen?"