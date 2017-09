Pedagogisch medewerker M/V

Voor een instelling in de kinderopvang met een kinderdagverblijf en BSO (buitenschoolse opvang) zoeken we een ervaren pedagogisch medewerker.

WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 18 - 36 uur per week.Toelichting dienstverband: Je start eerst met een oproepcontract, maar in de praktijk werk je tussen 18-36 u/w. Bij gebleken geschiktheid is een langdurig dienstverband mogelijk. Werkdagen volgens rooster. Werktijden liggen tussen 7.00-19.00 uur.De werklocatie is NIEUW-AMSTERDAM.Eisen: Je beschikt over een relevant diploma (bijv. SPW) en hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de kinderopvang. Je bent op kort termijn inzetbaar en bent woonachtig in de regio Zuid-Oost Drenthe.Rijbewijs: B (wens)