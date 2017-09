Tweede Kamer debatteert volgende week over onderzoeksrapport Mali

DEN HAAG - De Tweede Kamer debatteert volgende week over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het mortierongeluk in Mali van vorig jaar.

De hele Tweede Kamer vroeg vandaag om uitleg op korte termijn van minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie. Kamervoorzitter Khadija Arib zegt dat het debat voor volgende week wordt ingepland. Wanneer dit precies is, is nog niet duidelijk.Conclusie van het rapport is: Defensie is ernstig tekort geschoten in de zorg voor de veiligheid van de Nederlandse militairen in Mali. De mortiergranaten die werden gebruikt waren niet veilig en ook was de medische gezondheidszorg niet op orde. Op 6 juli 2016 ontplofte een mortiergranaat bij een oefening. Bij het ongeluk kwamen de militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) om het leven. Nu blijkt dat de granaat zwakke plekken had in het ontwerp."De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn mogen er niet mee wegkomen", zegt Raymond Knops tegen RTV Noord . Knops is Defensie-woordvoerder van het CDA."Dit rapport is glashelder, maar roept ook een aantal vragen op. Daar moet de minister antwoord op geven. Wat mij ook steekt, is dat er op verschillende plekken in de organisatie mensen zijn geweest die niet gedaan hebben wat ze moesten doen en geen verantwoordelijkheid hebben genomen. Met deze vreselijke afloop. Wat dat betreft wil ik het naadje van de kous weten, zodat we absoluut weten dat dit in de toekomst niet meer gebeurt", aldus Knops.De minister van Defensie voelt zich 'verantwoordelijk' , maar denkt dat aftreden niet de juiste oplossing is voor de problemen. In een reactie op het rapport laat Hennis-Plasschaert weten openheid van zaken te willen geven aan nabestaanden en defensiemedewerkers. Ook neemt ze de aanbevelingen van de Onderzoeksraad over.