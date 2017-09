Aalden heeft weer een geldautomaat: ‘Het is vreselijk makkelijk’

Martin Eising, Hans Terbach en Gezienus Weggen hebben iets te vieren na de opening van de geldautomaat in Aalden (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe

AALDEN - De nieuwe geldautomaat in Aalden is vanmorgen feestelijk in gebruik genomen. Kort na 8 uur was Jolanda Karsten de eerste gebruiker van de flappentap, die een plaatsje in de supermarkt heeft gekregen.

De verraste Karsten kreeg een bloemetje aangeboden. “Ik kwam eigenlijk om broodjes te kopen, maar dit is wel mooi. Ja, we misten de geldautomaat hier echt in het dorp. Dit is vreselijk makkelijk.”



Plofkraken

De vorige geldautomaat aan de Aelderstraat werd eind juni plotseling buiten bedrijf gesteld. Dat leidde tot onbegrip en boosheid in het dorp, vooral omdat de sluiting niet was aangekondigd. “We kunnen ons zeker iets voorstellen bij die kritiek”, aldus Martin Eising van de Rabobank. “Maar we werden geconfronteerd met acute dreigingen van plofkraken. We moesten wel iets doen.”



Supermarkt

Volgens Eising was het de intentie om zo snel mogelijk een alternatief te bieden, want de geldautomaat in Aalden wordt veel gebruikt, mede door de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum. Supermarkteigenaar Gezienus Weggen bood gelijk aan de automaat in zijn winkel neer te zetten. En dat is nu dus gebeurd.



Voorzitter Hans Terbach van Dorpsbelangen is blij dat de inwoners nu weer naar hartelust geld kunnen opnemen. “Het heeft wel iets langer geduurd dan gedacht, maar dit is mooi geregeld.” De Rabobank Borger-Westerbork-Klenckeland heeft in haar gebied nu tien geldautomaten en die voldoen volgens Eising nu allemaal aan de laatste veiligheidseisen.