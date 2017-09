Werkstraf voor vrouw uit Nieuw-Amsterdam voor huren jacuzzi zonder te betalen

ASSEN/EMMEN - Een 38-jarige vrouw uit Nieuw-Amsterdam is veroordeeld tot honderd uur werkstraf voor oplichting van twee bedrijven en heling.

De vrouw huurde in 2013 een jacuzzi van een bedrijf, die ze zonder te betalen niet terugbracht. Ook bestelde ze designstoelen bij een ander bedrijf, die ze doorverkocht via Marktplaats. Het bedrijf kreeg nooit een cent betaald voor de dure stoelen.Ze liet de spullen naar een pand aan de Handelsweg in haar vroegere woonplaats Emmen brengen. Daar vond de politie ook een partij van 1250 gestolen usb-sticks. Volgens de rechtbank moest de vrouw weten dat ze gestolen waren. Daarom werd ze veroordeeld voor heling.De rechtbank sprak de vrouw vrij van oplichting van twee andere bedrijven. Daarbij zou ze ook een jacuzzi en horecaspullen - zoals terras-heaters, een poffertjesmachine, een popcornmachine en een suikerspinmachine - hebben besteld zonder ze daarna te betalen. Hiervoor was volgens de rechtbank te weinig bewijs.Beide bedrijven kunnen daarom fluiten naar de schadevergoedingen die ze hadden geëist: in totaal zo’n 25.000 euro.Omdat ze deels werd vrijgesproken en ze haar leven volgens de reclassering de afgelopen jaren heeft gebeterd, strafte de rechtbank lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat eiste twee weken geleden 120 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf.De ex-vriend van de Nieuw-Amsterdamse is eerder dit jaar al veroordeeld tot tachtig uur werkstraf. Hij was haar handlanger bij de oplichtingspraktijken.