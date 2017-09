FC Emmen bindt uitblinkende Keziah Veendorp

VOETBAL - Een dag voordat hij zijn achtste officiële wedstrijd zou spelen en daarmee automatisch een contract zou verdienen bij FC Emmen, heeft verdediger Keziah Veendorp een nieuwe en verbeterde overeenkomst gesloten met de Drentse club.

Het oorspronkelijke contract zou één seizoen, plus een optie voor een tweede jaar zijn. Het contract wat de 20-jarige Groninger vandaag tekende is er één voor de duur van drie seizoenen (of beter: twee seizoenen, plus een optie voor een derde).Veendorp kwam in de zomer over van FC Groningen, waar hij voornamelijk in de beloften speelde.In zijn tijd bij FC Groningen, waar hij vrijwel de gehele jeugdopleiding doorliep, gold Veendorp misschien wel als één van de grootste talenten. Hij speelde in de nationale jeugdelftallen en stond een paar jaar geleden in de belangstelling van de Franse topclubs AS Monaco en Paris Saint-Germain. Een paar hardnekkige blessures en het overlijden van zijn vader zorgden ervoor dat hij in een behoorlijke dal kwam.Bij FC Emmen heeft hij het plezier in het voetbal weer helemaal teruggevonden en toont hij dagelijks een enorme liefhebber te zijn. Sinds dag één is Veendorp een vaste waarde in het elftal van Dick Lukkien en behoort hij wekelijks tot de uitblinkers.Zonder contract op zak was er, niet zonder reden, zo links en rechts wel wat angst dat een andere club Veendorp in het vizier kreeg. Nu is die zorg weg, want als een club zich meldt dan zal er ook een vergoeding tegenover moeten staan.