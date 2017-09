Djammen: Jan Henk de Groot doet het wat kalmer aan met nieuwe show 'Tachtig Tammo'

SPIJKERBOOR - Het is nog rustig, maar dat zal straks anders zijn. Jan Henk de Groot stemt zijn gitaar en zingt liedjes in om het goede geluidsniveau te bepalen in café 't Keerpunt in Spijkerboor.

Vanavond speelt hij hier de eerste try-out van zijn nieuw show:. Daarmee gaat De Groot de komende tijd cafés, zalen en theaters door.Muziek zat er bij de Groningse zanger al vroeg in. "Als jongetje was ik altijd al bezig met zingen. Ik weet dat mijn moeder wel eens vertelde dat de lerares op school zei: "Die Jan Henk, die kan zingen als een mereltje", dus ik heb zingen altijd leuk gevonden", vertelt De Groot."Het was eigenlijk in 1986 denk ik dat ik voor het eerst de Final Countdown hoorde en dat was voor mij het begin van: 'dat wil ik ook!'", vertelt De Groot. "Met zo'n gitaar en op het podium: rock 'n' roll."Dat is het thema van zijn nieuwe show. Het mag volgens hem allemaal wel wat rustiger aan. "2016 en 2017 waren hele drukke jaren voor mij en ik ben met een zoektocht bezig gegaan, dat er voor zorgt dat ik gewoon een wat prettiger leven heb", vertelt Jan Henk de Groot. Daar gaan zijn nieuwe liedjes voor een deel over.Daarnaast hoopt hij dat die rust ook overslaat op het publiek. "Het thema is een beetje onthaasten en dat is het mooie dat je met elkaar natuurlijk zo'n avond hier beleeft, want dat hoort ook bij onthaasten. Dat je geniet van muziek."De nieuwe show van De Groot is komend seizoen op verschillende plaatsen in Groningen en Drenthe te zien.