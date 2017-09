Terra Emmen wint prijs met aanleg internationale botanische tuin

Terra Emmen wint de eTwinning-prijs 2017 (foto: Google Streetview)

EMMEN - Een botanische tuin in Frankrijk heeft Het Groene Lyceum in Emmen een prijs opgeleverd. Docent Markwin Jagt heeft met het project STEP de eTwinning-prijs 2017 in de categorie beroepsgerichte vakken gewonnen.

De leerlingen van het vierde leerjaar hebben samen met scholen in Frankrijk, Luxemburg, Polen en Duitsland een botanische tuin ontworpen en aangelegd.



Zwembad wordt parkje

In het project STEP, dat staat voor Share, Test, Exchange, Practice, hebben zij ieder een onderdeel van de aanleg van een botanische tuin voor hun rekening genomen.



De Drentse leerlingen bedachten en maakten een insectenhotel en een lijst van bijvriendelijke planten. De andere deelnemers namen het ontwerp en de realisatie van loungestoelen, plantenbakken of de betegeling voor hun rekening. De leerlingen hebben de tuin aangelegd tijdens een uitwisseling in april 2016. Dat gebeurde in St. Pouange, waar een zwembad dat al jarenlang leegstond nu een mooi parkje is geworden.



Internationale samenwerking in beroepsgerichte vakken

De jury vindt dat de leerlingen met eTwinning een bijzondere invulling aan hun samenwerking hebben gegeven omdat beroepsgerichte en theoretische vakken en vaardigheden werden gemixt. Ook de invulling van het avondprogramma met aandacht voor wereldburgerschap vindt de jury waardevol.



Jagt, coördinator internationalisering, is blij verrast met de prijs. "We werken al meer dan twintig jaar samen met deze scholen, het is net een kleine familie. Dan lijkt het zo gewoon om samen een project op te zetten. Voor de leerlingen is het een fantastische ervaring geweest. Slapen in een internaat, samen een tuin aanleggen, Engels spreken: in een week leren ze zo veel en zie je ze groeien."