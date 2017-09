Campingbewoonster moet as overleden zoon achterlaten

GIETEN - Elke avond gaat ze nog even met hem praten, haar overleden zoon die verstrooid is in de tuin. Toch moet Mattie de Vries weg. De bewoonster kan na zondag een dwangsom van 30.000 euro verwachten van de gemeente, omdat ze permanent woont op camping Anloo.

Tien bewoners van chalets op het recreatiepark bij Anloo mogen niet meer permanent op het park wonen en krijgen anders een dwangsom opgelegd. De gemeente wil de permanente bewoning stapje voor stapje tegengaan, besloot ze in 2004. Aanvankelijk zou de gemeente na 1 april vorig jaar al een eerste groep van tien bewoners aanpakken. De groep maakte bezwaar en spande een rechtszaak aan tegen de gemeente. De rechter stelde de gemeente in haar gelijk.In totaal wonen er nog zo'n veertig bewoners op het park. Zij voerden vanmiddag actie bij het gemeentehuis in Gieten, om te zorgen dat ze toch op het park mogen blijven wonen. "Er zijn mensen bij die zijn 79 jaar, die wonen hier al 12 jaar. Die zet je toch niet zomaar op straat?", zegt actievoerder Bennie Roossien.Ook bewoonster Mattie de Vries was vanmiddag bij het protest. "Ik had geen werk, geen inkomen. Toch hebben we alles bij elkaar gespaard om iets te kopen. We zijn bij de gemeente geweest om te vragen om advies: wat mogen we wel en niet? We waren de laatsten die hier permanent mochten wonen."Vandaag is de geboorte en sterfdag van haar zoon, De Vries heeft de as uitgestrooid in haar tuin. "Ik heb nog netjes gevraagd of ik mijn zoon in mijn tuintje mocht verstrooien", zegt ze. Daar deed de gemeente niet moeilijk over, al mocht het officieel niet. "Nu moet ik hier weg, maar dat kan niet. Ik heb hem beloofd: ik neem jou mee. En dat heb ik gedaan."Elke avond gaat de bewoonster nog naar buiten om met haar overleden zoon te praten. "Dan vertel ik een verhaaltje over wat ik heb beleefd. Nee, ik kan niet weg. Als ik weg moet kom ik op straat te staan, ik heb niets meer."De PvdA en collegepartij CDA zeggen vooral geschrokken te zijn door de deadline van handhaving: 1 oktober. Tijdens de gemeenteraad vanavond dienen de partijen een motie in. "Wij willen als gemeenteraad nog de gelegenheid krijgen om goed te luisteren naar deze mensen, dat kan nu niet", zegt PvdA-raadslid Henk Santes. De partijen willen vooral dat de bewoners geholpen worden in het zoeken naar een nieuwe woning. Dat is volgens hen nu onvoldoende gebeurd.De burgemeester wilde vanmiddag nog niet reageren, maar zei tegen de bewoners toch te moeten handhaven.