Laura Dijkema met Oranje naar halve finale EK volleybal

Laura Dijkema met Oranje naar halve finale EK (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalvrouwen, met spelverdeelster Laura Dijkema uit Beilen in de gelederen, hebben zich overtuigend geplaatst voor de halve eindstrijd van het Europees kampioenschap.

In Bakoe in Azerbeidzjan rekende het team van bondscoach Jamie Morrison vanmiddag af met Italië: 25-17, 25-20 en 25-13. In alle sets liep Oranje snel uit naar een ruime voorsprong en kwam het geen enkel moment in de problemen.



In de halve eindstrijd neemt Oranje het zaterdag op tegen Azerbeidzjan of Duitsland. Die twee landen treffen elkaar morgen in de kwartfinale. De twee andere kwartfinales gaan tussen Servië en Wit-Rusland (vanavond) en Rusland en Turkije (morgen).



Nederland pakte twee jaar geleden voor eigen publiek de zilveren medaille bij het EK. Rusland was toen in de finale te sterk voor het team van de toenmalige bondscoach Giovanni Guidetti.