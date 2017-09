Fleur Nagengast: Geen school, alles op het fietsen

VELDRIJDEN - Terwijl voor heel wat Nederlandse veldrijders zondag bij de Superprestige in Gieten het cross-seizoen begint, heeft Fleur Nagengast (19) uit Beilen al twee wedstrijden gereden.

Geschreven door Karin Mudler

Voor het eerst werd ze geselecteerd voor twee wereldbekerwedstrijden in Amerika waar ze tussen de grote vrouwen als 25e en als 18e finishte. "Het was een supergave ervaring en de wedstrijden gingen goed", vertelt Nagengast stralend.



Tussenjaar

De 19-jarige renster van Telenet Fidea heeft een tussenjaar van school en daarom kan ze alles nu op het fietsen gooien. "Ik heb dat vorig jaar besloten omdat ik niet twee dingen tegelijk goed kan doen. Dit geeft me meer rust. Vooral in de winter is het fijn. Dan hoef ik 's avonds in het donker niet meer op de fiets te stappen, maar kan ik lekker overdag trainen", vertelt Nagengast.



Fleur & Floor

Ze rijdt al jaren met en tegen Floor Weerink (19) uit Exloo. In tegenstelling tot Nagengast heeft zij ervoor gekozen om zich wel op een studie te storten. Weerink begint in Groningen aan haar tweede jaar Geneeskunde. "Vroeger was ik ongeveer even goed als Fleur. Nu merk ik wel een verschil; Fleur is echt veel sneller. Ik heb ook een lang seizoen op de weg gehad en daarom heb ik in het veld nog niet veel getraind. Aan het begin van het nieuwe schooljaar geef ik m'n studie nu voorrang", verklaart Weerink.



Zwaar parcours

Maar of ze nou veel of weinig getraind hebben: beide vrouwen verwachten morgen in Gieten een zware wedstrijd op het aangepaste parcours. "Op dit parcours is geen tijd voor herstel meer. Op het vorige parcours was nog een vlak stuk in het bos waar je aardig kon herstellen. Dat is er nu uitgehaald. Het is alleen maar op en af", besluit Weerink.



