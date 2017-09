Jens Dekker tempert verwachtingen voor Superprestige

Jens Dekker (foto: RTV Drenthe/ Karin Mulder)

VELDRIJDEN - "Ik heb ademhalingsproblemen. Het is moeilijk om uit te vinden waar dat vandaan komt. De ene wedstrijd kan ik redelijk tempo rijden en in de andere wedstrijd voel ik me na één ronde al niet goed. Het zit hem vooral in tempoversnellingen. Echt op de power, dat lukt niet", aldus veldrijder Jens Dekker uit Fluitenberg.

Geschreven door Karin Mulder

Hij werd bijna twee jaar geleden nog wereldkampioen bij de junioren. Vervolgens maakte hij de overstap naar de beloften. En hoewel de eerste wedstrijden nog lekker liepen, begon het gesukkel met z'n gezondheid bijna één jaar geleden.



Tegenslag

"Vorige winter had ik andere problemen. Maar sinds mei lig ik er al uit met deze ademhalingsproblemen. Het is natuurlijk altijd moeilijk om tegenslag te verwerken. En zeker als je niet weet waar het aan ligt", verklaart Dekker.



De overstap naar de beloften maakt het verschil nu nog meer zichtbaar. Dekker traint zo goed en zo kwaad als het gaat. Toch heeft hij zin in de wedstrijd van morgen in Gieten. "Ik vind het een hele mooie wedstrijd om te rijden. Maar ik verwacht mezelf niet op het podium", besluit Dekker.



Live op TV Drenthe

Zowel de wedstrijd van de vrouwen als die van de mannen is zondag live te volgen op TV Drenthe. De uitzending begint om 13.30 uur.