Enzo Knol breekt met vriendin Dee

ASSEN - Enzo en Dee zijn uit elkaar. Nederlands bekendste vlogger en Assenaar Enzo Knol heeft de relatie met zijn vriendin Dee van der Zeeuw beëindigd. Dit laat het stel weten in een YouTube-video.

Knol, opgegroeid in Assen, is de bekendste vlogger van Nederland. Dee speelde als vriendin van Knol een belangrijke rol in de vlogs. Nu hebben ze gezamenlijk besloten om een punt achter hun relatie te zetten. Ze waren vier jaar samen."Wij zijn op een punt dat we elkaar niet meer kunnen geven wat we verwachten van elkaar", zo zegt Van der Zeeuw in de video. Zichtbaar geëmotioneerd legt het tweetal uit waarom ze niet met elkaar verder gaan.Knol heeft inmiddels ruim 1,6 miljoen volgers op YouTube. De 24-jarige Knol woont inmiddels in Zeist. Dagelijks plaatst hij video's op YouTube die vele duizenden keren worden bekeken.Ook Van der Zeeuw heeft een eigen YouTube-kanaal . Hierop plaatst ze regelmatig covers van bekende liedjes. Haar muziekvideo You! is ondertussen ruim 2 miljoen keer bekeken.