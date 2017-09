Loen niet, Veldmate wel tegen De Graafschap

VOETBAL - Youri Loen ontbreekt morgen in de wedstrijdselectie van FC Emmen voor het uitduel tegen De Graafschap. De middenvelder, die vorige week uitviel, heeft last van zijn hamstring. Weer terug van een hamstringblessure is Jeroen Veldmate, die ook meteen weer in de basis begint.

FC Emmen bindt uitblinkende Veendorp

Ook voor Josimar Lima is een basisplaats weggelegd. Dat betekent dat Dick Lukkien start met vijf verdedigers, al spelen de backs (Glenn Bijl en Nick Bakker) in principe vrij veel op de helft van de tegenstander. Bovendien is Keziah Veendorp een speler die graag als extra middenvelder fungeert.FC Emmen verdedigt in Doetinchem de ongeslagen status die de ploeg na zes duels nog steeds heeft. Bovendien is de Drentse club de minst gepasseerde club van het betaalde voetbal. "Daar zijn we zeker trots op, al beseffen we daarentegen ook dat we meer treffers moeten maken", aldus Lukkien na afloop van de laatste training op het 'gewone gras' van buurman vv Emmen. "Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik liever 8 punten heb en ongeslagen ben dan dat we negen punten zouden hebben, met drie nederlagen", vervolgt Lukkien. "Want dat zegt dat we zeer stabiel zijn. Daar kunnen we op bouwen en de doelpunten, daar ben ik van overtuigd, die komen wel weer."Tegenstander De Graafschap wordt door veel 'kenners' getipt als één van de titelfavorieten in de Jupiler League zit in een wat mindere fase. De ploeg van trainer Henk de Jong heeft weliswaar één punt meer dan Emmen, maar verloor vorige week in de beker van Kozakken Boys en speelde een paar dagen later teleurstellend gelijk bij FC Volendam.FC Emmen oefende in de voorbereiding tegen De Graafschap en speelde in Doetinchem, waar de thuisclub de open dag vierde, een kansloos duel. Het werd 3-1, maar die uitslag had veel hoger kunnen en moeten uitvallen.Telgenkamp: Bijl, Veldmate, Lima, Veendorp, Bakker, Ben Moussa, Chacon, Bannink, Peters, Klok.Bednarek; Van Overbeek, Abena, S. Nieuwpoort, Driver, Tutuarima; Receveur, Diemers, Van Mieghem; Van den Hurk, Ars.De Graafschap - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 20.00 uur.