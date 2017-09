TT Circuit rekent op Brits spektakelweekend

British Superbikes bezoekt Assen (Foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Komend weekend doet het British Superbike kampioenschap voor de zesde keer het TT Circuit in Assen aan. Directeur Peter Oosterbaan rekent op spektakel en hoopt op mooi weer.

Met nog twee races te rijden is het ontzettend spannend in het kampioenschap. Leon Haslam gaat aan de leiding en heeft 22 punten voorsprong op Josh Brookes. Vijfvoudig kampioen Shane Byrne staat op een derde plek, met een puntje minder dan Brookes.



Spanning

Ze gaan echt voor de laatste centimeter en de verschillen zijn minimaal", laat Oosterbaan weten. "Bovendien is het voor het publiek erg leuk, erg ontspannen en je kan overal komen. Een perfect einde van het motorsportjaar".



Ook in de organisatie merkt Oosterbaan dat het wat relaxter gaat dan met bijvoorbeeld de TT. "Het gaat allemaal wat makkelijker. Ze doen het op een Engelse manier."



Zaterdag worden de trainingen verreden en zondag zijn de races. Verder wordt er ook nog in verschillende andere klassen gereden.