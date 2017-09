Gevaarlijke honden mogen niet terug naar Schoonebeek

SCHOONEBEEK - De veertien grote honden die in maart door de dierenambulance zijn meegenomen uit een huis in Schoonebeek mogen niet terug naar de eigenaresse. Dat heeft de bezwarencommissie van de gemeente Emmen bepaald. Ook zijn de honden gevaarlijk verklaard.

De eigenaresse deed zelf in het voorjaar een melding bij de Dierenambulance met een verzonnen verhaal. Een woordvoerder van de dierenambulance zei destijds dat “ze vertelde dat ze na trammelant met haar ex op straat was gezet”.Bij aankomst bleek dit niet te kloppen. De honden stonden op straat en twee daarvan waren met elkaar aan het vechten. De honden zijn van het ras 'Presa Canario' en staan bekend als temperamentvol en dominant.De vrouw werd een tijdje gevolgd door programmamaker Alberto Stegeman wegens mogelijke oplichting, maar bij de gemeente en de politie was niets bekend over oplichtingspraktijken. Volgens omwonenden had de eigenaresse problemen met de eigenaar van een hondenkennel, waar de veertien honden waren ondergebracht.