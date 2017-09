Wethouder: Basisscholen Westerbork krijgen extra lokaal op terrein van de Groene Borg

MFA de Groene Borg (foto: RTV Drenthe) Leerlingen van de scholen kwamen ook naar de raadszaal (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

WESTERBORK - De twee basisscholen in Westerbork die samen in MFA de Groene Borg zitten krijgen volgens wethouder Gert-Jan Bent een extra lokaal op het terrein van de scholen in de herfstvakantie.

Vanavond werd het punt besproken in de raadsvergadering. Veel ouders en leerlingen kwamen een kijkje nemen in het gemeentehuis in Beilen. Vorige week schreef de medezeggenschapsraad van één van de twee scholen een brandbrief naar de gemeente vanwege het ruimtegebrek. Al sinds de oplevering van het pand is er volgens de scholen gebrek aan lokalen vanwege leerlingenprognoses die in de praktijk anders bleken.



Problematiek

De twee basisscholen in Westerbork, IKC De Lindelaar en CBS de Wegwijzer schreven vorige week een brief aan de gemeente. Daarin stond het ruimteprobleem van de scholen beschreven met de vraag of de gemeente een oplossing zou kunnen vinden in de vorm van extra lokalen op het terrein zelf. Aanvankelijk was het plan om een ruimte elders in Westerbork te gebruiken als leslokaal, maar dat zagen de scholen niet zitten.



Extra unit

Het plan van de gemeente is nu om één leslokaal te plaatsen op het terrein van de Groene Borg zelf. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de vraag van de scholen om een oplossing op het terrein zelf te zoeken. Wel vroegen de scholen om drie tot vier extra lokalen. Wethouder Gert-Jan Bent vertelt dat één extra lokaal volgens de berekening die wordt toegepast om ruimte voor leerlingen te berekenen, genoeg moet zijn.



Daarbij zei hij dat de verwachting is dat het extra lokaal in 2019 niet meer nodig is. Totaal moet het plan van het extra lokaal zo'n 26.000 tot 30.000 euro kosten.



Problematiek niet over

Erik Reintsema, bestuurder van de medezeggenschapsraad van één van de twee scholen, vindt het fijn dat de gemeente tegemoet komt aan de vraag om extra ruimte óp het terrein van de school te realiseren. Daarmee is het probleem volgens hem echter niet verdwenen. De school zou behoefte hebben aan drie tot vier lokalen. Het is volgens hem een stap in de goede richting, maar met de beoogde leerlingengroei is het probleem er niet mee opgelost.