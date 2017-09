EMMEN - Emmen moet in 2050 helemaal energieneutraal zijn en dat wordt volgens wethouder René van der Weide nog een hele opgave.

"Ik denk dat iedereen daarvan overtuigd is. De route naar energieneutraal tik je niet in op een TomTom en dan kom je aan. Dat is onderweg ook nog pionieren en kansen pakken", zegt Van der Weide.De energienota 2017-2020 is vanavond door de gemeenteraad van Emmen vastgesteld. Een grote uitdaging ligt bij de industrie. Door de grote industrie en glastuinbouw moet de gemeente daar een grotere inspanning leveren dan andere gemeenten om energieneutraal te worden. Ruim zeventig procent van de totale energieverbruik komt voor rekening van de industrie. Daarnaast is het de bedoeling dat Emmerhout in 2017 de eerste energieneutrale woonwijk van Drenthe wordt.In Barger-Compascuum wordt het Zonnepark Lage Runde aangelegd. Dat wordt 19 hectare groot en er komen ruim 118.000 panelen. Het zonnepark moet stroom opwekken voor ongeveer 3.750 huishoudens."Het is vijf voor twaalf", zegt CDA-fractievoorzitter Auke Oldenbeuving. "We moeten denken aan onze aarde en aan de generatie na ons." Oldenbeuving haalde er zelfs Martin Luther King bij: "We have a dream, zeggen we met deze energienota."Oppositiepartij D66 had geen goed woord over voor de nieuwe nota. Volgens de partij is het beleid lang niet ambitieus genoeg. "Waarom zien we geen voorstellen voor geothermie bij nieuwbouw of meer aandacht voor gas bij bedrijven en verkeer?", vroeg D66-raadslid Hans Hoek zich af.Samen met eenmansfractie GroenLinks diende de partij een motie in om een onderzoek te starten naar het verbruik van aardgas door het bedrijfsleven en hoe deze vervangen kan worden door duurzame alternatieven. "De technologie staat niet stil. Straks vieren we net als in Australië kerst in bikini", zegt GroenLinks-raadslid Bernadette van der Woude. De motie is aangenomen.Daarnaast dienden D66 en GroenLinks samen met de VVD een amendement in om windenergie niet in te ruilen voor alternatieven zoals zonne-energie, maar om alternatieven zich naar windenergie te laten bestaan. "Een mix van energiebronnen is nodig voor de toekomst", aldus Van der Hoek. "We willen de burgers geen valse hoop geven", zegt Johan Scheltens van de VVD. Het amendement sneuvelde tijdens het stemmen in de gemeenteraad.Volgens wethouder Van der Weide zegt de mogelijkheid om windenergie in te ruilen voor bijvoorbeeld zonne-energie of andere vormen van duurzame energie niets over het aantal MegaWatt aan windmolens dat ingeruild gaat worden. "Als dat moment zich voordoet, moet het college daar op acteren. Hoe die mix er dan uit ziet, dat is een discussie die we dan met elkaar moeten gaan voeren."