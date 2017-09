Campingbewoners Anloo mogen maand langer blijven

GIETEN - De tien bewoners van camping Anloo krijgen nog een maand langer de tijd voor ze hun woning moeten verlaten. Het college stelde vanavond voor de dwangsommen nog niet gelijk te innen en de raadsleden daarmee de tijd te geven nog in gesprek te gaan met de bewoners. Dat voorstel is unaniem omarmd.

"De persoonlijke verhalen maken indruk op mij", zei burgemeester Piet van Dijk in de raadsvergadering. "Dat gaat mij niet in de koude kleren zitten en niemand hier. We moeten als mens er alles aan doen om dat menselijke traject te zien en blijven zien. Daar moeten we niet voor weglopen."Maar, benadrukte de burgemeester ook: "We moeten uiteindelijk wel handhaven." Van Dijk stelde voor om te proberen de bewoners zo goed mogelijk te helpen met het vinden van een oplossing. Dit maakte de ingediende motie van CDA en PvdA onnodig. Iets waar de twee partijen blij mee zijn: "Als het maar goed gecommuniceerd wordt naar de bewoners."Tien bewoners van chalets op het recreatiepark bij Anloo mogen niet meer permanent op het park wonen en krijgen anders een dwangsom van 30.000 euro opgelegd. De gemeente wil de permanente bewoning stapje voor stapje tegengaan, besloot ze in 2004. Aanvankelijk zou de gemeente na 1 april vorig jaar al een eerste groep van tien bewoners aanpakken. De groep maakte bezwaar en spande een rechtszaak aan tegen de gemeente. De rechter stelde de gemeente in haar gelijk.In totaal wonen er nog zo'n veertig bewoners op het park. Zij voerden vanmiddag actie bij het gemeentehuis in Gieten, om te zorgen dat ze toch op het park mogen blijven wonen. "Er zijn mensen bij die zijn 79 jaar, die wonen hier al 12 jaar. Die zet je toch niet zomaar op straat?", zegt actievoerder Bennie Roossien.Roossien is teleurgesteld dat de bewoners nog steeds een dwangsom moeten betalen als ze op het recreatiepark blijven wonen, maar is blij met de uitstel van een maand. "Ik hoop dat alle partijen langs komen om met ons te praten", zegt de woordvoerder na afloop van de raadsvergadering. Hij doelt daarmee vooral op Gemeentebelangen die als enige politieke partij niet ingaat op de uitnodiging van de bewoners.De bewoners gaan komende maand in gesprek met sociaal hulpverleners om te kijken naar herhuisvesting en om mogelijk andere hulp te krijgen.