De Wolden trekt zich definitief terug uit Reestmond

ZUIDWOLDE - Gemeente De Wolden stapt per 1 januari 2018 uit het werkvoorzieningsschap Reestmond. De gemeenteraad ging vanavond akkoord met het zogenaamde uittredingsplan.

De gemeente kan de kosten van het uittreden binnen vijf jaar terugverdienen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.De Wolden vormt samen met de gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst het bestuur van Reestmond. Een paar jaar geleden ontstond tussen de gemeenten verdeeldheid over het in dienst nemen van een aantal werknemers die eigenlijk een reguliere baan zouden moeten vinden.Aanvankelijk vreesde de gemeenteraad dat stoppen met Reestmond miljoenen euro's zou kosten. Maar de directe kosten bedragen rond de 1 miljoen euro, zo blijkt uit het onderzoek. Volgens het onderzoeksbureau kan De Wolden het vertrek uit de gemeenschappelijke regeling in vijf jaar terug verdienen.“Iedereen die kan werken, heeft recht op een kans op de arbeidsmarkt. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig", zegt ​wethouder Mirjam Pauwels.Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Ook mensen met een arbeidsbeperking. "De ondersteuning die mensen nodig hebben, willen we dichtbij bieden en in eigen hand houden. Ik ben blij dat we de medewerkers van Reestmond die in onze gemeente wonen, binnenkort welkom kunnen heten", aldus Pauwels.In totaal gaat het om ongeveer 60 medewerkers die vanaf januari in dienst treden bij gemeente De Wolden. Dit zijn mensen met een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening), werkzaam in de groenvoorziening, een beschutte werkplek hebben binnen Reestmond of bijvoorbeeld momenteel bij een reguliere werkgever gedetacheerd zijn.Voor de medewerkers zelf verandert er volgens de gemeente door de uittreding niet zoveel. Zij zien straks een andere naam boven hun loonstrookje staan. De werkzaamheden blijven hetzelfde, net zoals de werkplek en de collega’s met wie ze samenwerken. "Voor onze nieuwe medewerkers moet het zo geruisloos mogelijk verlopen. We willen hen vooral het gevoel geven welkom te zijn. Achter de schermen zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang", zegt Pauwels.