Militaire vakbond steunt juridische stappen na dood militairen Mali

ASSEN - De militaire vakbond VBM gaat de moeder van Henri Hoving, één van de twee militairen die omkwamen bij het mortierongeluk in Mali, steunen. Moeder Greetje Groenbroek stapt naar de rechter om Defensie verantwoordelijk te stellen voor de dood van Hoving.

Dat zei Jean Debie van de bond vanavond in Nieuwsuur . De Onderzoeksraad concludeerde eerder vandaag dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de Nederlandse militairen in Mali. De granaten waren niet veilig en de medische gezondheidszorg was niet op orde.Debie heeft er alle begrip voor dat Groenbroek naar de rechter stapt. Groenbroek en de familie van het tweede slachtoffer kondigden vandaag aan dat ze Defensie verantwoordelijk stellen. Debie wijst erop dat Groenbroeks zoon lid was van de VBM en dat de bond haar dus graag steunt.De Tweede Kamer debatteert volgende week over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De hele Tweede Kamer vroeg vandaag om uitleg op korte termijn van minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie. Kamervoorzitter Khadija Arib zegt dat het debat voor volgende week wordt ingepland. Wanneer dit precies is, is nog niet duidelijk.