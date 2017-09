Borger-Odoorn neemt nog geen besluit over lokale omroep

EXLOO - Het kan nog wel een paar maanden duren voordat duidelijk is welke omroep na 28 maart 2018 als lokale omroep mag fungeren in Borger-Odoorn. De gemeenteraad haalde de kwestie van de agenda.

Er komt nog een laatste poging om de ruzie tussen twee omroepen te sussen.Het leek allemaal zo mooi. Een bijzondere samenwerking tussen RTV Borger-Odoorn met RTV1, de nieuwe omroep in Veendam en Stadskanaal. Het moest leiden tot een streekomroep voor de Veenkoloniën. Maar RTV Borger-Odoorn besloot er uit te stappen. Volgens voorzitter Roel Withaar was het te veel eenrichtingsverkeer en waren de financiële risico's te groot.RTV Borger-Odoorn heeft de gemeente gevraagd om de concessie om te mogen uitzenden te verlengen. Maar ook de voormalige partner RTV1 aast nu op de positie als lokale omroep voor de Drentse gemeente. "Voor ons een logische stap", zegt voorzitter Theo Mooijman. "RTV Borger-Odoorn heeft achter onze rug om gehandeld. We zagen de stukken van de gemeente en dachten: hier gaat er iets niet goed."Het commissariaat van de media heeft er bij de gemeente op aangedrongen om een verzoenend gesprek te arrangeren tussen de kibbelende omroepen, in de hoop dat ze er toch nog samen uitkomen. Mooijman geeft aan van de uitnodiging gebruik te zullen maken. Withaar zegt de uitnodiging nog niet te hebben ontvangen. Wethouder Albert Trip wil het gesprek volgende week vrijdag voeren.Als het tot niets leidt dan moet de gemeenteraad de knoop doorhakken en voor één van de twee omroepen kiezen.