Wie kan de voetbalruzie in 2e Exloërmond sussen?

TEVV en Treffer '16 hebben flinke ruzie (foto: archief RTV Drenthe)

EXLOO - Voetballer Aron Zwiers hield tijdens de raadsvergadering van Borger-Odoorn een vurig pleidooi om een einde te maken aan een knallende voetbalruzie in 2e Exloërmond.

Geschreven door Steven Stegen

In het dorp botert het niet tussen het oude TEVV en het afgesplitste Treffer '16.



De ruzie tussen de clubs zou hoog zijn opgelopen. "De onderlinge rancune moet maar eens afgelopen zijn. Er worden dingen gezegd die niet door de beugel kunnen. Ik roep iedereen op om met elkaar om tafel te gaan. We zijn volwassen mensen, dan moet je dit toch kunnen oplossen?", zegt Zwiers, speler van het eerste elftal van Treffer '16.



Zwiers wil niet al te diep op de twist ingaan. "Daarmee zou je alleen maar meer olie op het vuur gooien." Een aantal raadsleden vindt de ruzie tussen de clubs te gek voor woorden. "Je mag het wel een klucht noemen. Het is bijna laster en smaad", zei Ron Reinds van Gemeentebelangen. Wethouder Frits Alberts verwoordde zijn zorgen in voetbaljargon: "Er wordt op de man gespeeld en niet op de bal."



Wat is er aan de hand?

Vorig jaar ontstond de nieuwe club Treffer '16, nadat er onenigheid was over de koers binnen TEVV. Die club zou zich te veel richten op het hoogste elftal en de jeugd vergeten. TEVV is eigenaar van zaken als het omroephok, de netten en de omroepinstallatie. De kleedkamers en kantine zijn weer van Dorpsbelangen en Dorpshuis. Dat maakt de situatie erg complex. Er staan bijvoorbeeld nu zelfs dubbele lichtmasten rond het veld: een set van TEVV en exemplaren van Treffers '16.



De gemeenteraad zou graag zien dat de ruzie wordt bijgelegd, maar de gemeente heeft er eigenlijk niets over te zeggen. CDA, VVD en PvdA zien wel wat in bemiddeling. "Misschien is er zelfs wel echt opbouwwerk nodig. De situatie in 2e Exloërmond baart ons grote zorgen. De burgerparticipatie is er failliet. Dan moet je als overheid wel de regie nemen", zei PvdA-fractievoorzitter Henk Zwiep.



Wethouders Alberts is het met de raad eens dat er nog een ultieme poging moet worden gedaan om de voetbalrel uit de wereld te krijgen.