Janneke Ensing wint, nu op de schaats

Janneke Ensing (foto: RTV Drenthe archief)

SCHAATSEN - Vorige week reed ze nog het wereldkampioenschap wielrennen in het Noorse Bergen en gisteren reed ze alweer haar eerste wedstrijd op de schaats. En hoe? Janneke Ensing won de eerste wedstrijd in de nationale Mass-startcompetitie.

In de Elfstedenhal in Leeuwarden bleef Ensing de Deense Elena Møller-Rigas en Bianca Bakker voor.



De Mass-startcompetitie gaat na de eerste wedstrijd in Leeuwarden verder op 20 en 29 oktober in Heerenveen en de finale is op 18 november in Haarlem. Vorig seizoen werd de competitie gewonnen door Irene Schouten.