Waarschuwing voor mist in Drenthe

Pas goed op wanneer u de weg op gaat (foto: Karin Broekhuijsen / RTV Drenthe)

ASSEN - De weg op vanmorgen? Kijk dan uit, want op sommige plekken kan het erg mistig zijn. Vooral in het noorden van onze provincie moeten automobilisten oppassen.

Volgens weerman Roland van der Zwaag is het zicht in dat deel van Drenthe op veel plekken minder dan tweehonderd meter. In Eelde is het zicht zelfs minder dan honderd meter. De mist trekt in het zuiden van de provincie alweer op.



In de loop van de ochtend trekt de mist op en maakt plaats voor de zon.