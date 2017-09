Stroopwafelbakker uit Emmen naar Europees Streetfoodkampioenschap

EMMEN - Stroopwafelbakker Kevin Mooibroek uit Emmen doet dit weekend mee aan de European Streetfood Awards. In Berlijn strijdt hij om de titel van beste foodtruck van Europa.

In juni werd de foodtruck Amsterdam! Good Cookies van Mooibroek in Groningen verkozen tot mooiste en beste van Nederland.​"Mensen mochten op het Multiculinair Festival hun stem uitbrengen op de mooiste en beste foodtruck. Daar zijn wij de gelukkige winnaar van geworden", vertelt Mooibroek.Nu mag hij zijn kunsten vertonen in de Duitse hoofdstad, waar ze volgens de stroopwafelbakker heus wel bekend zijn met de stroopwafel. Mooibroek: "Ze kennen ze wel in het buitenland, zeker in Berlijn. Maar door middel van nieuwe combinaties wil ik de mensen verrassen. Stroopwafels met nutella, pindakaas, of discodip bijvoorbeeld.Om aan de competitie in Berlijn mee te mogen doen, moest een foodtruck tijdens een nationale voorronde gekozen worden door het publiek. Mooibroek doet mee in de categorie nagerechten. In de Duitse hoofdstad neemt de stroopwafelbakker uit Emmen het onder meer op tegen deelnemers uit Rusland, Zweden, Polen en het Verenigd Koninkrijk.Met zijn omgebouwde oude brandweerauto is Mooibroek vandaag onderweg naar de Duitse hoofdstad. Best een flinke rit voor zo'n wagen. "We hebben de foodtruck uitvoerig getest en ik ben nog even naar de garage geweest. Maar als we het niet halen, hebben we het in ieder geval geprobeerd: het is voor ons een heel avontuur", vertelt Mooibroek.Als vertegenwoordiger van Nederland moet de foodtruck van Mooibroek er natuurlijk wel spic en span uitzien. Mooibroek: "We hebben nieuwe aankleding gekocht en de brandweerwagen wat opgepimpt. En natuurlijk staat ie heel mooi in de glanswas."