Het appeltje voor de dorst was in 1942 een koekblik vol met worst

De koektrommel die gevuld werd met worst (foto:Herinneringscentrum Kamp Westerbork RTV Drenthe) Conservator Guido Abuys van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork met de koektrommel (foto: Herrinneringscentrum Kamp Westerbork)

HOOGHALEN - Joodse dwangarbeiders van het werkkamp bij Vledder gebruikten een koekblik om aan voldoende voedsel te komen.

Boeren uit de omgeving vulden de trommel met worst en begroeven het opbergblik op een vooraf afgesproken plek. De hongerige arbeiders haalden het broodnodige extra voedsel eruit en legden er kleingeld voor terug.



Werkkamp

Tussen januari en begin oktober 1942, zo lang het werkkamp bestond, zijn er zo heel wat worsten van eigenaar verwisseld. De werkkampen werden door de bezetter opgericht om Joodse mannen die werkloos waren geworden door de anti-joodse maatregelen, aan het werk te zetten. Ze moesten woeste gronden ontginnen ten behoeve van de landbouw in Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland.



Drenthe Toen

