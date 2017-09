Marthe Oudega eindigt in top drie bij Young Talent Award

EMMEN/COEVORDEN - Marthe Oudega, manager financieel advies bij de Rabobank is tweede of derde geworden bij de Young Talent Award. Dat is gisteravond bekend gemaakt tijdens de grote finale in Amsterdam.

Oudega streed met twintig genomineerden om de prijs. Eerder liet ze al weten enorm trots te zijn op haar nominatie.Tijdens de uitreiking werd niet precies bekendgemaakt of Oudega tweede of derde is geworden, maar wel bekend is dat ze bij de top-3 zit. De prijs is een initiatief van 'Stichting Topvrouw van het jaar' en is een aanmoedigingsprijs voor jong vrouwelijk talent.De genomineerden zijn vrouwen jonger dan 31 jaar die opvallen in hun werkomgeving. "Ze zijn vernieuwend en de onderneming heeft hoge verwachtingen van ze. Ze hebben de potentie om door te groeien naar de top." aldus de organisatie van de prijs.Oudega is genomineerd omdat zij vernieuwend leiderschap laat zien. De kracht van haar leiderschap is dat zij haar gevoel volgt. Binnen de bank heeft zij op korte termijn een verbetering in resultaten weten te bereiken. Dat leverde haar dus een plek in de top drie op.