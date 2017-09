Stelling: Straatverlichting langs de snelweg is energieverspilling

ASSEN - Sinds 2013 is op veel plaatsen in Nederland het licht langs de snelweg uitgegaan. Dat gebeurde om energie en geld te besparen. De maatregel moest 23 miljoen euro opleveren.

Maar de onderhandelaars van het nieuwe kabinet komen daar nu op terug. Ze willen dat de lantaarnpalen langs de snelweg weer gaan branden. Want verlichte snelwegen zouden beter zijn voor de verkeersveiligheid. Bovendien krijgen de lantaarnpalen zuinige led-lampen.Wat vindt u, moeten de lampen langs de snelweg uit, of aan?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over het plan om alle scholieren verplicht een bezoek aan de Tweede Kamer en het Rijksmuseum te laten maken. Wij vroegen u of u dat niet betuttelend vindt. Een meerderheid van bijna 75 procent vindt dat inderdaad betuttelend, iets meer dan 23 procent niet. In totaal stemden 1.482 mensen.