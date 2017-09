Rioollucht en dode vissen in Assen

Dode vissen in de vijver (foto: Hjalmar Guit/RTV Drenthe) Omwonenden klagen over stankoverlast (foto: Hjalmar Guit/ RTV Drenthe)

ASSEN - Een storing in een rioolgemaal aan de Ravellaan in Assen heeft voor stankoverlast gezorgd.

Door de storing kwam er sterk geconcentreerd rioolwater terecht in het water van een aantal vijvers langs de Meester Groen van Prinsterenlaan in Assen. Omwonenden klagen over een sterke rioollucht. In één vijver stierven vissen vanwege zuurstofgebrek.



Paar dagen stank

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de storing inmiddels verholpen en wordt het water van de vijvers ververst met water uit het Noord-Willemskanaal. Het kan nog wel een paar dagen duren voordat de rioollucht helemaal is verdwenen.