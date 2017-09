Ouders van doodzieke Amir (10) vechten uithuisplaatsing aan

Amir werd uit huis geplaatst (foto: RTV Drenthe)

LEEUWARDEN - De ouders van Amir vechten de uithuisplaatsing van hun doodzieke zoon vandaag aan voor het Gerechtshof in Leeuwarden.

De ouders stapten eerder naar de rechtbank in Assen, maar die verlengde de uithuisplaatsing tot 5 november. De ouders van het doodzieke jongetje gingen daartegen in beroep.



Ze hebben altijd voor hun kind gezorgd in het asielzoekerscentrum in Emmen, maar de 10-jarige Amir werd daar begin deze maand weggehaald door de kinderbescherming. De hulpverlening zou niet op orde zou zijn.



Amir ligt nu in het UMCG in Groningen. De ouders hopen dat ze daarna zelf weer voor hem mogen zorgen. Volgens de advocaat van de ouders willen de ouders meewerken en willen ze graag hulp, en daar heeft de rechtbank zich eerder in vergist.