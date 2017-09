Werkstraf voor strooptocht in Meppel

De vrouw stal spullen bij meerdere winkels in Meppel (foto: Koen Suyk / ANP)

MEPPEL - Een 39-jarige vrouw uit Meppel werd vandaag veroordeeld tot 30 uur werkstraf door de rechtbank in Assen.

Ze sloeg op 13 juni toe in diverse winkels in de Woldstraat en de Hoofdstraat. Bij de Big Bazar stal ze kledinggoed, aanstekers dierenspeelgoed, make up en tandpasta. Bij kledingwinkels FF2 Fashion en Irja Fashion griste zij een hemd en een jurk van de rekken.



Suikerziekte

De vrouw vervolgde haar tocht in de Jumbo, waar ze aan de haal ging met een sportdrankje en een pak vanillevla. Daarover zei de vrouw achteraf dat haar suikerziekte opspeelde, maar dat ze geen bankpasje mee had.



Twee dagen later sloeg de vrouw een derde keer toe bij een Bruna. Ze nam daar een pak kranten mee. De Bruna besloot een foto van de camerabeelden te verspreiden, waardoor ze al snel werd herkend. Tegen de agenten die haar te pakken kregen zei ze dat ze dacht dat ze ‘weer manisch werd.’ Ze is kort na haar aanhouding opgenomen door de GGZ.