Commandant der Strijdkrachten bezoekt nabestaanden omgekomen militairen

WINSCHOTEN - Commandant Tom Middendorp heeft een bezoek gebracht aan de ouders van de overleden Mali-militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld.

De twee militairen die waren gelegerd in Assen, kwamen in Mali om het leven door een oefening met een ondeugdelijke mortiergranaat. De Onderzoeksraad concludeerde dat Defensie grote fouten heeft gemaakt en dat de granaat nooit had mogen worden gebruikt Bij aankomst verklaarde Middendorp tegen RTV Noord : "Ik ga met de nabestaanden praten, zij hebben iets verschrikkelijks meegemaakt. Dus ik kom steun betuigen."De nabestaanden hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen en aangekondigd naar de rechter te stappen.