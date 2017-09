Alfa College zet jonge beveiligers in het zonnetje

Cher-Jan Kwant (l) en Mozes Roelevink (r) schoten een in nood verkerende jongen te hulp (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Twee beveiligers in opleiding van het Alfa College in Hoogeveen werden vandaag in het zonnetje gezet. De twee verleenden EHBO bij een jongen die in de struiken lag.

Mozes Roelevink (17) en Cher-Jan Kwant (22) liepen op 18 september vanaf het station in Hoogeveen naar school toen ze een 17-jarige jongen in de bosjes zagen liggen. Mozes: "We zeiden gelijk tegen elkaar: 'daar moeten we niet voorbij lopen'. Toen hebben we zijn pols gecheckt en voelden weinig, dus wisten gelijk dat er iets niet klopte."



Groene kaart van school

De twee waarschuwden NS-personeel en belden een ambulance voor de jongen. Voor hun snelle optreden zet het Alfa College hun studenten in het zonnetje. "Het is mooi om te zien dat deze jongens, die de opleiding tot beveiliger volgen, zich ervan bewust zijn waarom ze op school zitten", vertelt opleidingsmanager Klaas Berends.



Voor hun optreden kregen de Mozes en Cher-Jan een VVV-bon en een groene kaart; een soort certificaat waarop staat dat ze EHBO hebben verleend aan de jongen. Berends: "Die kaart reiken we uit aan studenten die iets bijzonders hebben gedaan. Het komt niet vaak voor dat we hem uitreiken, dus het is zeker speciaal."