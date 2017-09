Groeten uit Grolloo: de oude Ron Jans moet terug

Groeten uit Grolloo over Ron Jans (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek "Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over de jarige Ron Jans.

Derksen kent Jans al een lange tijd. "Het was een leuke man, hield van muziek en had humor en leuke one-liners. Maar na het succes bij PEC Zwolle werd het een beetje een nare man", aldus het orakel uit Grolloo. Derksen verlangt terug naar de oude Ron Jans.



