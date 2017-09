'We denken dat Amir snel bij ons terugkomt'

EMMEN/LEEUWARDEN - De ouders van de zieke Amir denken dat hun zoon snel bij hen terugkomt. Inmiddels hebben ze ook een woning gevonden waar Amir zou kunnen wonen.

Na de behandeling van het hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden, lijken de neuzen van de ouders en de Raad van de Kinderbescherming dezelfde kant op te staan. Zodra zijn situatie het toelaat, kan Amir weer naar huis."We hebben een goed gesprek gehad met alle betrokken partijen. Iedereen wil toewerken naar een terugplaatsing van Amir bij zijn ouders", zegt advocaat van de ouders Joancy Breeveld. Volgens Breeveld hebben de ouders met de hulp van verschillende stichtingen en organisaties een woning gevonden die geschikt is voor invaliden.De Raad van de Kinderbescherming deelt het standpunt van de ouders dat Amir zodra het kan weer naar huis moet, maar wil de uithuisplaatsing nog wel graag handhaven. "Zo kunnen we garanderen dat er samen met de ouders een goed besluit kan worden genomen", zegt woordvoerder Robert Vonk. Ook sluit hij niet uit dat Amir in het azc zou kunnen wonen, "maar dan moet er waarborg zijn dat hij daar goede zorg kan krijgen."Het gerechtshof doet uiterlijk 12 oktober uitspraak.