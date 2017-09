Gert-Jan Bosman ook naar VolkerWessels-Merckx

Gert-Jan Bosman (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Gert-Jan Bosman (25) rijdt volgend seizoen voor het VolkerWessels-Merckx Cyclingteam. De oud-Emmenaar volgt daarmee z'n huidige ploeggenoot Jeff Vermeulen. Voor beide renners was geen plaats meer bij het Destil-Jo Piels Cyclingteam. Het team wil verjongen.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik vind het jammer dat ik niet meer op continentaal niveau kan fietsen. Ik heb daar een tijd last van gehad. Door de nieuwe wind die er binnen onze ploeg is gaan waaien, heb ik geen leuk seizoen gehad. Nu richt ik me op VolkerWessels en daarnaast moet ik m'n studie nog afronden en heb ik een nieuwe baan bij fietsenwinkel Ten Tusscher, waar ik gisteren ben begonnen", verklaart Bosman.



Eerder deze maand maakte Jeff Vermeulen uit Exloo al bekend dat hij volgend seizoen voor het clubteam van VolkerWessels-Merckx gaat rijden. Allard Engels uit Gieten is daar de ploegleider