Veenvaart trekt weer meer boten: ‘Hier is altijd wat te doen’

ERICA/TER APEL - Er zit weer een stijgende lijn in het aantal boten dat over de Veenvaart-route vaart. De route tussen Erica en Ter Apel werd in 2013 geopend en het vierde seizoen zit er bijna op.

Volgens Willem van der Ploeg, coördinator bruggen en sluizen van de gemeente Emmen, komen er dit jaar 150 meer boten door het Koning Willem-Alexander Kanaal dan vorig jaar.“We zitten nu op 2050 boten”, vertelt Van der Ploeg bij de Koppelsluis in Klazienaveen. “Vorig jaar voeren er 1945 boten langs.”Het openingsjaar was het beste seizoen, beaamt de coördinator. “Dan is het nieuw hè, dan wil iedereen het uitproberen. Toen zaten we over de drieduizend boten. Maar er zit nu weer een stijgende lijn in.”Voor Gerda de Vries, eigenaresse van de Groene Trambrug even verderop, is de Veenvaart een echte levensader. “We hebben veel klanten van de boot af”, vertelt ze. “Het tweede seizoen was iets minder, maar sindsdien is het druk. Er is hier altijd wat te doen.”De Vries ambieerde eerst een baan in de zorg. “Maar toen ik daar weinig uren kreeg, zijn we dit begonnen”, legt ze uit. “Plan B is plan A geworden.”De vaarrecreanten varen precies langs de Groen Trambrug. “Toen de route er kwam, is al tegen ons gezegd: neem een ijsbak. Van een ijsbak en een parasol zijn nu een afdak en een heel terras gekomen”, zegt De Vries trots.Ook in Nieuw-Amsterdam zeggen ondernemers veel profijt te hebben van de vaarrecreanten, vooral sinds het centrum voor 1,7 miljoen euro is opgeknapt. Freek Hebels zit sinds eind juni met zijn supermarkt aan de Vaart. “De omzet is boven verwachting tot nu toe”, legt de ondernemer uit. “De mensen die hier een tijd met de boot liggen komen hier boodschappen doen. Ze komen overal vandaan. Ook heel veel uit Duitsland. Vaak pakken ze ook de fiets.”“Het is hier super”, zeggen twee Duitse toeristen, die met de boot weer onderweg zijn naar huis. “We konden in Nieuw-Amsterdam makkelijk boodschappen doen. Daar waren goede voorzieningen.”“Mensen blijven hier langer, omdat hier douches en wasmachines zijn”, zegt Hebels van de supermarkt. De douches en de wasmachines worden beheerd door de supermarkt, waar mensen een sleutel kunnen kopen. “We gaan het nog wel een beetje veranderen voor volgend jaar, door te werken met muntjes. Als nu iemand lang onder de douche staat, is de boiler leeg voor de volgende. We moeten het nog even fine-tunen.”Het vaarseizoen duurt nog een maand. Bruggen- en sluizencoördinator Van der Ploeg denkt dat er nog vijftig boten over de route varen. “En dan hebben we alle reden om tevreden te zijn.”