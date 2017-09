Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Dit weekend eindigt september. De bladeren vallen inmiddels van de bomen en als het weer meezit, belooft zondag een mooie dag te worden voor een herfstwandeling. Maar er is nog meer te doen in onze provincie.

Hieronder een overzicht van een aantal activiteiten.Dit weekend vindt de SamenLoop voor Hoop Elim plaats. Dat is een 24-uurs wandelestafette die zaterdag begint bij recreatie- en partycentrum Schoonhoven. De 24 uur van de SamenLoop voor Hoop zijn ontroerend, gezellig en bijzonder. De 24 uur staan symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.Op zaterdagochtend van 09.00 uur tot 11.00 uur opent Buurderij Assen voor het eerst haar deuren. Dit is de eerst Buurderij in het Noorden. Het concept van Boeren&Buren is samen online kopen , rechtstreeks bij boeren uit de buurt. Elke week kun je je bestelling ophalen en de producenten ontmoeten en regelmatig ook iets proeven en zijn er randactiviteiten.Morgen vindt voor de zesde keer Endurance Grolloo plaats op het Hippisch Centrum Grolloo. De deelnemers zullen weer strijden om de Best Condition Bartje trofee en rijden met hun paard 20 tot 124 km door de bossen van Grolloo, Schoonloo, Borger, Westerbork en Elp.Zaterdagavond viert Theater De Tamboer in Hoogeveen het tienjarig bestaan van het Irish Festival met een speciale jubileumeditie. Er staat een mix tussen oudgedienden en frisse Ierse en Nederlandse topacts op het programma met The Whistlin’ Donkeys, Corner Boy, Dubh Linn, Keltic Kats, Flyng, Acting the Maggot, Itchy Fingers en Keltisch Dansje. Het festival begint om 20.00 uur. Een kaart kost 28,50 euro per persoon.U heeft dit jaar vast al een aantal paddenstoelen zien staan. Ook in het Dwingelderveld staan er vele soorten. Op zaterdag nemen gidsen van Natuurmonumenten liefhebbers mee voor een paddenstoelenwandeling. Tijdens de wandeling gaat de gids op zoek naar bijzondere soorten die op het Dwingelderveld voorkomen. De wandelingen begint om 11.00 uur bij bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 22 in Ruinen. Vooraf aanmelden is nodig en kan via de website van Natuurmonumenten Op zondag organiseert Stichting Het Drentse Landschap de vierde editie van het Kinder Buiten Festival, dat traditiegetrouw plaatsvindt bij boerderij Kamps in Rolde. Iedereen, jong en oud, is tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom, de toegang is gratis. Het totale programma is te vinden op de website van Het Drentse Landschap Sportliefhebbers zijn zondag van harte welkom in Gieten. Daar wordt op het parkoers aan de Nijslootsweg in Gieten de 42e editie van de internationale Superprestige veldrit van Gieten. Met 42 edities is Gieten inmiddels de oudste internationale veldrit van Nederland. Het programma bevat een vijftal wedstrijden voor de nieuwelingen, junioren, beloften U23, elite-vrouwen en elite-mannen. Om 09.30 uur wordt het eerste startschot gegeven voor de nieuwelingen en de elite-mannen sluiten de dag af met een start om 15.00 uur.Op het terrein van Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt zondag de eerste aflevering van de radioserie Radio Westerbork uitgezonden. Het programma is een samenwerking met RTV Drenthe en wordt uitgezonden tussen 14.00 uur en 15.00 uur. De eerste uitzending in deze serie gaat over Joodse werkkampen. Het idee voor Radio Westerbork komt voort uit de Innovatieprijs Drenthe. Om zo veel mogelijk ideeën te krijgen voor het ‘gebruik’ van de woning en/of overkapping schreven K&C Drenthe en het Herinneringscentrum een wedstrijd uit. De jury kende de Innovatieprijs toe aan het plan voor Radio Westerbork.