Motorcoureur Dion Otten opnieuw naar selectie Red Bull Rookies Cup

Dion Otten (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Dion Otten (14) uit Assen is opnieuw uitgenodigd voor de selectiedagen van de Red Bull Rookies Cup in Spanje. De kraamkamer van de Grand Prix bracht in het verleden al heel wat grote namen voort. Vorig jaar kwam Otten niet door de selectie heen.

Geschreven door Karin Mulder

Honderd coureurs van over de hele wereld worden beoordeeld op hun racevaardigheden, gedrag en presentatie. Slechts tien tot vijftien coureurs krijgen volgend seizoen de kans om daadwerkelijk in de klasse te starten.



Walid Soppe

Afgelopen weekend werd bekend dat er geen plek meer is voor Walid Soppe uit Coevorden in de Rookies Cup. Hij reed drie seizoenen in de talentklasse.



Naast Otten zijn nog vijf Nederlandse coureurs uitgenodigd. Het gaat om Colin Velthuizen, Galip Satici, Jeffrey Buis, Ruben Bijman en Daan Booij. De selectiedagen zijn van 16 tot en met 19 oktober op het circuit van het Spaanse Almeria.