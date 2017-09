Liveblog: Twee goals binnen twee minuten: 1-2

VOETBAL - FC Emmen gaat voor de zevende wedstrijd van het seizoen op bezoek bij De Graafschap in Doetichem, de ploeg die door veel 'kenners' wordt bestempeld als één van de favorieten voor de titel.

Toch heeft De Graafschap, na zes duels, maar één puntje meer dan Emmen (9 om 8) en met name de afgelopen twee wedstrijden zorgden voor onrust bij de 'Superboeren'. In de beker werd verloren van de amateurs van Kozakken Boys en een paar dagen later volgde een doelpuntloos gelijkspel bij FC Volendam.FC Emmen is dit seizoen nog zonder nederlaag, maar snakt na vijf gelijke spelen naar een overwinning.De Graafschap - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog: