Jetta Klijnsma wordt commissaris van de koning in Drenthe

Jetta Klijnsma wordt de nieuwe commissaris van de koning in Drenthe (foto: ANP)

ASSEN - Jetta Klijnsma uit Hoogeveen wordt de nieuwe commissaris van de koning in Drenthe. Provinciale Staten heeft vanmiddag achter gesloten deuren gekozen uit twee kandidaten.

Klijnsma (PvdA) heeft ruime ervaring als bestuurder. "Ze is een bestuurlijke professional die beschikt over een groot bestuurlijk en ambtelijk netwerk. Zowel in Den Haag als in Brussel. Als persoon wordt ze gekenmerkt door authenticiteit, daadkracht en humor", zei vice-voorzitter van Provinciale Staten Johan Baltes op de persconferentie.



Opvolger Tichelaar

Jozias van Aartsen is sinds 19 april waarnemend commissaris van de koning in Drenthe. Hij volgde de opgestapte Jacques Tichelaar op, omdat de Drentse Staten geen vertrouwen meer in hem hadden.



Tichelaar kwam in problemen, omdat hij zijn schoonzus naar voren had geschoven voor een klus in een provinciaal gebouw. Op 10 maart is hem eervol ontslag verleend. Tichelaar was sinds 1 mei 2009 commissaris van de koning in Drenthe.



Profielschets

In juni werd de definitieve profielschets waar de nieuwe Drentse commissaris van de koning aan moet voldoen bekend. In die profielschets werd al gesproken van een zij.



''De belangrijkste reden is dat wij uit de publiekscampagne opvallend vaak terug hebben gekregen dat de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Dat is voor ons niet leidend. Wij willen de beste kandidaat. Op die manier hebben we geprobeerd om dit toch een plek te geven in het profiel", zei Baltes toen.