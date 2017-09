Enorme belangstelling voor kijkdag Oldtimermuseum Wittelte

Kijkdag bij Oldtimermuseum Wittelte (Foto: Steven Ophoff / RTV Drenthe)

WITTELTE - De collectie van het Oldtimermuseum in Wittelte trekt vandaag een enorm publiek over de drempel. Niet voor de gebruikelijke rondleiding, maar voor de kijkdag van de veiling.

Na twintig jaar trekt eigenaar Gerard de Boer de stekker uit zijn museum. "Het is goed. Ik heb het twintig jaar gedaan. Ik ben 75 en dan moet je kiezen. Ik kan wel wachten tot ik niks meer kan, maar dan ben je te laat."



De Boer bouwde zijn verzameling op tussen 1997 en 2002. In zijn oude boerenschuur staan trekkers, oude auto's, radio's en telefoons. Maar ook minder gangbare spullen trokken zijn aandacht. "Ik zeg altijd: het is maar goed dat die strijkijzers niet meer zo zwaar zijn, want dan hebben die dames spierballen en wij niet meer." zegt de museumeigenaar terwijl hij trots zijn strijkijzerverzameling toont.



De veiling trekt volgens veilingmeester Tiemen Dolfijn bieders van ver buiten de landsgrenzen. "Er is enorm veel attentie deze week, met name online. De kijkdag is net begonnen en het loopt storm." Met name de oldtimer trekkers en auto's trekken de aandacht op de veilingsite. "We zien onze internationale bieders oplopen, er is veel belangstelling voor."



De museumeigenaar heeft een jaar getwijfeld over de verkoop, maar is nu volledig om. Hij vindt het ook niet vervelend om potentiële kopers in zijn museum te ontvangen. "Dat is toch leuk, dat iedereen komt kijken. En als ze allemaal flink bieden, nou dan is het feest!"