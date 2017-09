De Kruimel beste trouwlocatie van Nederland

GASSELTE - Gemeente Aa en Hunze is erg in trek bij stelletjes die willen trouwen. Tot nu toe zijn er al meer stelletjes die hun huwelijk hier hebben laten voltrekken dan in heel 2016. De best beoordeelde trouwlocatie in Nederland is 'De Kruimel' in Gasselte.

"Het overkomt ons ook een beetje", vertelt eigenaar Dries Pepping van De Kruimel. Dries en zijn vrouw Carolien hebben De Kruimel vijfentwintig jaar in hun bezit. Ze was een hobby van hen, maar De Kruimel werd steeds een groter begrip in Gasselte. "Een jaar of acht geleden werd het eerste bruiloftsfeest gehouden, dat was op het moment dat je op locatie mocht trouwen in Aa en Hunze", aldus Pepping.Tien jaar geleden werden er zo'n 85 bruiloften per jaar gehouden in de gemeente Aa en Hunze. "Dit jaar, tot september, zijn dat er 145", vertelt Wethouder Harry Dijkstra.Ook trouwambtenaar Irma Abrahams merkt de toename in het aantal huwelijken in Nederland. Van de twintig huwelijken die zij jaarlijks sluit, vindt meer dan de helft plaats in De Kruimel. De toename is volgens haar te danken aan de mooie omgeving en de goede voorzieningen.Het is bijzonder dat er in de gemeente Aa en Hunze steeds meer huwelijken worden voltrokken, aangezien er juist minder mensen gaan trouwen. Volgens een onderzoek van het CBS vorig jaar kiezen steeds meer mensen voor een geregistreerd partnerschap in plaats van een huwelijk. Dat komt onder andere doordat het belang van trouwen afneemt, er zijn minder economische belangen.Bij De Kruimel hebben ze in elk geval geen last van de terugloop in het aantal huwelijken. Zij zijn bijna heel 2018 al volgeboekt.