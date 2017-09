Nieuwe commissaris Klijnsma is een geboren Drent

ASSEN - Provinciale Staten wil Jetta Klijnsma als nieuw commissaris van de koning van Drenthe. Vanmiddag werd voor haar gekozen op het provinciehuis.

Klijnsma is een geboren en getogen Drent. 18 maart 1957 kwam ze ter wereld in Hoogeveen.Ze was voor de PvdA actief in de gemeentepolitiek van Den Haag tussen 1990 en 2008. Daarna, tot februari 2010 was ze staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende IV. In kabinet Rutte II werd ze opnieuw staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Bekijk hieronder een portret van de nieuwe commissaris van de koning in Drents Diep. Hierin beloofde ze "als ik ooit terug kom, dan ga ik Drents leren."