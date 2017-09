'In Drenthe liggen mijn wortels, dat gaat nooit meer weg'

Jetta Klijnsma is de nieuwe commissaris van de koning (foto: ANP / Phil Nijhuis)

ASSEN - "Ik kan knopen doorhakken en ik ben niet bepaald een hangbekje." Jetta Klijnsma is vol vertrouwen dat ze de rol van commissaris van de koning van Drenthe goed zal vervullen.

Met haar roots in Drenthe kijkt ze er naar uit terug te keren naar de provincie. "Ik heb 18 jaar in Drenthe gewoond, mijn ouders zijn hier altijd blijven wonen. Ze hadden een zomerhuisje in de provincie, dat ik samen met mijn zus heb overgenomen. Daar kom ik nog regelmatig", zegt Klijnsma.



Drentse roots en Haagse ervaring

"In Drenthe liggen mijn wortels, dat gaat nooit meer weg." Toch zal ook de Haagse ervaring de geboren Hoogeveense geen windeieren leggen. "Ik denk dat mijn ervaring in Den Haag één van de redenen is dat de vertrouwenscommissie mij heeft uitgenodigd. Ik ken de manier van werken in Den Haag goed, van mijn tijd uit de gemeenteraad én als staatssecretaris en Kamerlid."



Haagse contacten benutten

De Haagse connecties komen Klijnsma goed van pas in haar nieuwe baan, denkt ze: "Ik wil graag al die contacten benutten om Drenthe op de kaart te zetten. Ik wil heel graag samen met Drentse bestuurders, en natuurlijk met Drenten zelf, kijken wat we nu voor korte en langere termijn kunnen beetpakken."



"Als je met mensen mooie dingen tot stand kunt brengen, is mijn ervaring dat je vanuit bestuur en politiek alleen een beetje ruggensteun hoeft te bieden om initiatieven van mensen tot bloei te laten komen. Ik denk dat dit in Drenthe bij uitstek kan."