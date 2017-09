'Jetta Klijnsma was verreweg de beste kandidaat'

ASSEN - "Het is vooral zij als persoon, maar ook haar netwerk, daadkracht en ervaring. Dat is allemaal heel goed voor elkaar bij mevrouw Klijnsma." Dat zegt vice-voorzitter van Provinciale Staten Johan Baltes over Jetta Klijnsma, de voorgedragen nieuwe commissaris van de koning.

Klijnsma (PvdA) wordt de opvolger van voormalig commissaris van de koning, Jacques Tichelaar. Door zijn vertrek was de baan sinds maart dit jaar vacant. Tichelaar (PvdA) trad begin maart af na ophef over zijn rol bij een klus die door de provincie Drenthe werd gegund aan zijn schoonzus. Jozias van Aartsen, voormalig burgemeester van Den Haag, nam de functie waar.De in Drenthe geboren en getogen Jetta Klijnsma (PvdA,1957) heeft diverse bestuurlijke functies gehad. Sinds november 2012 is ze staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Wij hebben alle kandidaten tegen de profielschets aangelegd. Zij was verreweg de beste kandidaat als we kijken naar het profiel. Het doet er wel toe dat ze weet waar ze aan begint als ze naar Drenthe komt", zegt Baltes.Provinciale Staten heeft demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken inmiddels ingelicht over het besluit. "Klijnsma wordt als eerste voorgedragen. De ministerraad zal naar verwachting volgende week vrijdag een besluit nemen. Dat moet dan ook weer door de koning bekrachtigd worden.""Een prima bestuurder voor Drenthe, samenbindend, warm, goed benaderbaar en zeer bekend met het landelijke netwerk", reageert burgemeester Rikus Jager van Westerveld, ook voorzitter van de Vereniging Drentse gemeenten op het nieuws. "En ze is als Hoogeveense bekend met de regio, ook heel belangrijk voor deze regio."Rikus Jager was tot 2010 CDA-Tweede Kamerlid in Den Haag, en maakte in die periode Klijnsma van dichtbij mee als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Ze is een vrouw met een zeer menselijk en sociaal gevoel, staat open voor haar omgeving, en voor de samenleving. Zij kan in Drenthe als commissaris een samenbindend figuur zijn. Als je kijkt naar de profielschets, voldoet ze in alle opzichten."