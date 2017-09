Zuidlaren onthaalt de geest van Berend Botje

De zeeheld werd feestelijk onthaald (foto: RTV Drenthe / Jeroen Kelderman)

ZUIDLAREN - Lodewijk van Heiden is terug in Zuidlaren. De zeeheld is vandaag onthaald met een processie en een theaterstuk.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Aan het eind van de middag trok een stoet met tientallen schoolkinderen en volwassenen door het dorp. In de processie werden allerlei kunstwerken meegedragen. Een mannenkoor droeg een icoon van Lodewijk van Heiden.



De optocht vertrok bij de parkeerplaats van de Sprookjeshof in het dorp en liep daarna via het standbeeld van Berend Botje naar het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve waar Lodewijk van Heiden symbolisch begraven werd.



Berend Botje

"Het is niet voor honderd procent zeker dat Lodewijk van Heiden en Berend Botje dezelfde persoon zijn, maar het zou heel goed kunnen", zegt hoogleraar Hans van Koningsbrugge.



Berend Botje is vooral bekend door het gelijknamige kinderliedje. In het theaterstuk komen alle mogelijke kandidaten voor Berend Botje langs. Hij zou een boer geweest kunnen zijn die botten vermaalde tot een soort kunstmest en zelfs Bommen Berend wordt genoemd.



Tallinn

Lodewijk van Heiden bracht een groot deel van zijn leven door in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Afgelopen zomer reisde een groep kunstenaars uit Zuidlaren naar Tallinn, om de geest van Berend Botje te vangen.



"Ik vond het subliem", zegt kunstenaar Anneliet van Beelen over de processie. "Ik zag alleen maar lachende gezichten in het dorp."



Culturele Gemeente

Berend Botje is dit jaar een van de thema's die centraal staat in Tynaarlo. De gemeente is in 2017 en 2018 namelijk de culturele gemeente van Drenthe. Cultuur krijgt daarom extra aandacht.