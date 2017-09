Jongen (12) komt om bij 'tragisch ongeluk' in Gasselternijveen

Een 12-jarige jongen is gistermiddag dood gevonden in de bosjes in Gasselternijveen (foto: Persbureau Meter)

Specialisten van slachtofferhulp zijn vanochtend op basisschool J. Emmens geweest. De jongen zat hier eerder op school, speelde bij de lokale voetbalclub met enkele leerlingen van J. Emmens en ging sinds kort naar een middelbare school in Assen, meldt Hulpdiensten hebben tevergeefs geprobeerd de jongen te reanimeren. De politie laat na onderzoek weten dat het om een tragisch ongeluk gaat. Meer is er niet bekendgemaakt.Burgemeester Piet van Dijk van de gemeente Aa en Hunze zegt dat direct na het ongeluk steun en hulpverlening aan familie, vrienden en buurtbewoners is aangeboden. In dorpscentrum De Spil zit maandag tussen 08.30 uur en 12.00 uur een sociaal team van de gemeente klaar voor ongeruste dorpsbewoners.Specialisten van slachtofferhulp zijn vanochtend op basisschool J. Emmens geweest. De jongen zat hier eerder op school, speelde bij de lokale voetbalclub met enkele leerlingen van J. Emmens en ging sinds kort naar een middelbare school in Assen, meldt Dagblad van het Noorden