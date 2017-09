Meepraten in Cassata: Uiteenlopende reacties op voordracht Jetta Klijnsma

ASSEN - PvdA'er Jetta Klijnsma is vandaag voorgedragen als de nieuwe commissaris van de koning van Drenthe. Volgens Johan Baltes, vice-voorzitter van Provinciale Staten, is ze verreweg de beste kandidaat.

In de profielschets die was opgesteld voor de sollicitatieprocedure werd benadrukt dat de provincie op zoek is naar een verbinder. Die denkt ze in Klijnsma gevonden te hebben.Maar wat vinden de inwoners van Drenthe er eigenlijk van? Is Klijnsma de samenbinder die Drenthe nodig heeft? Hieronder een aantal reacties op het nieuws op sociale media:Jan Tapper: "Andries Bakker:Eef Arends:Teije Stoffers:Hilbert Uneken:Karst Kikkert:Trijntje Sijchien Valkenburgh:Karin Kosters-Lubben:Harmtje Giezen-Krijthe:Hennie Spreen-Prinsen:Coby Westerhoff-Joling:Dit was een greep uit de reacties op onze eigen Facebookpagina . De meeste mensen die reageren op het bericht over de voordracht van Klijnsma laten zich in negatieve bewoordingen uit over de politica.De stelling in Cassata luidt:Reageren kan op Facebook van RTV Drenthe en op Twitter @rtvdrenthe.